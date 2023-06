Selenskyj räumte ein, dass die Teilzerstörung des Staudamms und ihre Folgen Auswirkungen auf die Gegenoffensive seines Landes zum Zurückdrängen der russischen Armee hätten. »Das, was gerade passiert, ist eine Tragödie. Eine Umweltkatastrophe und eine menschliche Katastrophe«, sagte er demnach. »Das hilft uns nicht mit der Gegenoffensive, das erleichtert die Gegenoffensive nicht.«

Den russischen Truppen auf dem von ihnen eroberten Südufer des Dnjepr-Stroms machte er schwere Vorwürfe: »Wenn unsere Kräfte versuchen, die Menschen rauszuholen, dann werden sie von den Besatzern aus der Entfernung beschossen.«

Selenskyj zum Anschlag auf Nord Stream

Selenskyj bestritt eine Beteiligung seiner Regierung an den Sabotage-Aktionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. »Ich bin Präsident und ich gebe entsprechende Befehle. Nichts dergleichen hat die Ukraine getan. Ich würde nie so handeln«, sagte Selenskyj in dem Interview. Angesprochen auf einen entsprechenden Artikel der »Washington Post« forderte er Beweise für eine ukrainische Beteiligung.