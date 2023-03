Was in den vergangenen Stunden geschah

Russland hat in der Nacht mehrere Regionen der Ukraine angegriffen. So gab es Beschuss unter anderem in der Schwarzmeer-Stadt Odessa und in Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes. Der Gouverneur der Region Odessa schrieb bei Telegram, dass ein massiver Raketenangriff auf zivile Infrastruktur für einen Stromausfall gesorgt habe. Auch Wohngebiete seien getroffen worden, über zivile Opfer ist aber noch nichts bekannt. Im Gebiet Charkiw wurden mindestens 15 Einschläge gezählt.