Internationale Reaktionen

Bundeskanzler Olaf Scholz hält es für möglich, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine noch sehr lange fortsetzen kann. Putin habe die Entscheidung, diesen Krieg zu führen, ein Jahr vor dessen Beginn oder noch früher getroffen, sagte der Kanzler in einem Interview mit dem US-TV-Sender CBS : »Und so wird er in der Lage sein, den Krieg wirklich lange Zeit fortzusetzen.« Das Interview wurde am Rande des Nato-Gipfels in Madrid aufgezeichnet.

Angesprochen auf die Wirksamkeit der westlichen Sanktionen gegen Russland sagte Scholz, Putin würde es zwar »nicht wirklich zugeben«. Aber: »Man bekommt eine Vorstellung davon, dass es ihm wirklich weh tut und dass [Putin] die tiefgreifenden Auswirkungen unserer Sanktionen auf seine Wirtschaft versteht.«