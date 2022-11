Eine Pentagon-Sprecherin sagte, angesichts von Russlands »brutalen Luftangriffen auf zivile und kritische Infrastruktur in der Ukraine« seien zusätzliche Luftabwehrfähigkeiten von größter Bedeutung. Mit dem neuen Hilfspaket steigen die US-Militärhilfen für die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen das Land Ende Februar auf mehr als 18,6 Milliarden Dollar.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) rechnet in der Folge der Zwischenwahlen in den USA nicht mit einer Einschränkung der Hilfen für die Ukraine. In der ZDF-Sendung »maybrit illner« sagte Lindner, er habe »keine Anzeichen, dass die Vereinigten Staaten ihre Politik in Bezug auf die Ukraine verändern«. Er sei im regelmäßigen Austausch mit seiner US-Amtskollegin. Die USA sähen »die besondere Bedeutung dieses Krieges in geopolitischer Hinsicht«. Da gehe es vor allem um Mitmenschlichkeit, aber eben auch um die europäische Sicherheitsarchitektur und die Werte der liberalen Demokratien.

Wirtschaftliche Konsequenzen

Die deutsche Wirtschaft will als Lehre aus dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine künftig einseitige Abhängigkeiten vermeiden. Das sagte Industriepräsident Siegfried Russwurm vor einer Asien-Pazifik-Konferenz am Sonntag und Montag in Singapur, zu der auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Kanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet werden.