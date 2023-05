Der aus seiner Zeit in Deutschland bekannte ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk soll offenbar Botschafter in Brasilien werden. »Die brasilianische Regierung freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass sie der Ernennung von Herrn Andrij Melnyk zum Botschafter der Ukraine in Brasilien zugestimmt hat«, hieß es in einer Mitteilung des brasilianischen Außenministeriums in Brasília am Donnerstag.

Eine Bestätigung aus Kiew stand zunächst noch aus. Zuvor war der enge Vertraute und außenpolitische Berater des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, in Kiew zu Gesprächen bei Präsident Selenskyj.

Das sagt Moskau

Russland hat Berichte prorussischer Militär-Blogger und des Chefs der Söldnergruppe Wagner über einen Durchbruch der ukrainischen Armee in der umkämpften Stadt Bachmut zurückgewiesen. »Die einzelnen Erklärungen auf Telegram über einen ›Durchbruch‹ an mehreren Stellen der Frontlinie entsprechen nicht der Realität«, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstagabend.