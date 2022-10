Ukrainische Medien deuteten den Angriff auf die Stadt an der Grenze zu Russland als Reaktion auf den Einschlag von Raketenteilen in ein Wohnhaus in der russischen Stadt Belgorod früher am Donnerstag. Dort hatte die Luftabwehr auf angeblichen Beschuss von ukrainischer Seite reagiert. Abends ging im Gebiet Belgorod ein Munitionsdepot in Flammen auf, was von offizieller Seite bestätigt wurde. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Opfer oder Verletzten.

Das sagt Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, mit seiner Teilmobilmachung eingezogene Reservisten als »Kanonenfutter« in die Ukraine zu schicken. Die russische Armee schicke derzeit »Tausende Eingezogene an die Front«, sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache. »Die Verwendung dieser Menschen durch die russischen Generäle als Kanonenfutter erlaubt es ihnen, den Druck auf unsere Verteidiger erhöhen«, fügte der ukrainische Staatschef hinzu.