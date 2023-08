Was in den vergangenen Stunden geschah

Über dem Zentrum der russischen Hauptstadt Moskau ist eine Drohne abgeschossen worden. Das teilte der Bürgermeister der Stadt auf seinem Telegram-Kanal mit. Trümmer seien im Bereich des Expo-Centers niedergegangen, nennenswerte Schäden am Gebäude seien nicht verursacht worden. Das Gebäude sei nicht bewohnt, hieß es weiter. Zeugen berichten von einer heftigen Explosion in der Nähe des Zentrums der Metropole. Das russische Verteidigungsministerium gab der Ukraine die Schuld für den versuchten Angriff. In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Vorfälle dieser Art gegeben. Meist blieb es bei geringem Sachschaden.

Waffenlieferungen an die Ukraine

Die US-Regierung will Dänemark und den Niederlanden eine schnelle Weitergabe von US-Mehrzweckkampfflugzeugen des Typs F-16 an die Ukraine ermöglichen. Man habe beiden Ländern zugesichert, dass Anträge auf Genehmigung so beschleunigt würden, dass die Kampfjets an Kiew geliefert werden könnten, sobald die Ausbildung der ukrainischen Piloten und Techniker abgeschlossen sei, bestätigte ein Sprecher des US-Außenministeriums der Nachrichtenagentur dpa in Washington. »Wir wissen es zu schätzen, dass Dänemark und die Niederlande diese Koalition zur Ausbildung ukrainischer Piloten anführen«, hieß es.