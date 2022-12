Das sagt Kiew

Im Krieg gegen Russland sind nach Angaben der Regierung in Kiew bislang zwischen 10.000 und 13.000 ukrainische Soldaten getötet worden. Das gab Regierungsberater Mychailo Podolyak im ukrainischen Fernsehen bekannt.

Die USA hatten im November Schätzungen veröffentlicht, wonach beide Konfliktparteien inzwischen sechsstellige Opferzahlen in ihren Streitkräften als Folge des russischen Angriffskriegs zu beklagen haben. »Wir reden von deutlich mehr als 100.000 toten und verletzten russischen Soldaten. Und vermutlich dieselbe Zahl auf der ukrainischen Seite. Sehr viel menschliches Leid«, hatte US-Generalstabschef Mark Milley gesagt. Dabei sind allerdings die Zählweisen zu beachten: Die USA hatten auch die Verletzten in die Gesamtzahl eingerechnet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will den Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche auf das geistliche Leben in seinem Land stoppen. Die Ukraine müsse ihre Unabhängigkeit auch auf religiösem Gebiet verteidigen, sagte der Staatschef in einer am Donnerstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. »Wir werden niemals irgendjemandem erlauben, ein Imperium innerhalb der ukrainischen Seele zu bilden.« Das Moskauer Patriarchat der russisch-orthodoxen Kirche hat traditionell starken Einfluss in der Ukraine und beansprucht dort zahlreiche Heiligtümer.