Selenskyj begrüßte die Resolution der Uno-Vollversammlung zum Rückzug russischer Truppen als »starkes Signal der unerschütterlichen weltweiten Unterstützung« für die Ukraine begrüßt. Das Votum sei ein »kraftvoller Ausdruck« der weltweiten Unterstützung für die Friedensformel der Ukraine – die unter anderem den vollständigen Abzug Russlands aus der Ukraine vorsieht sowie Reparationszahlungen und die juristische Verfolgung der für den Angriffskrieg Verantwortlichen in Moskau.

Kurz zuvor hatte die Uno-Vollversammlung zum Jahrestag des Kriegsbeginns erneut mit großer Mehrheit einen Rückzug der russischen Truppen gefordert. 141 der 193 Mitgliedstaaten des größten Gremiums der Vereinten Nationen stimmten am Donnerstag in New York für eine entsprechende Resolution.

Das sagt Moskau

Die russische Militärführung hat erneut behauptet, die Ukraine bereite einen Angriff auf das von der Nachbarrepublik Moldau abtrünnige Gebiet Transnistrien vor. Damit wolle Kiew einem angeblichen Vorstoß russischer Einheiten aus Transnistrien zuvorkommen, berichtete die russische Staatsagentur Tass am Donnerstagabend unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen im Verteidigungsministerium in Moskau. Die russische Aufklärung wolle eine Ballung ukrainischer Kräfte an der Grenze zu Transnistrien erkannt haben.