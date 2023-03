In ihrer Abschlusserklärung versprachen Scholz und seine Kollegen weitere politische, wirtschaftliche, militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe für die Ukraine – solange dies nötig ist. Wenn die Ukraine darum bittet, sollen zudem weitere Raketen geliefert werden.

Selenskyj beklagte in seiner Rede dagegen fehlendes Tempo auf europäischer Seite. »Zeit ist wichtig. Nicht nur Monate und Wochen, sondern auch Tage sind wichtig. Je schneller wir gemeinsam handeln, desto mehr Leben können wir retten.« So forderte der Präsident etwa mehr Tempo bei weiteren Sanktionen gegen Russland und weitere Anstrengungen gegen das Umgehen bereits verhängter Strafmaßnahmen.

Zugleich schlug Selenskyj ein Gipfeltreffen zu seinem Friedensplan in einer europäischen Hauptstadt vor. »Würde das nicht zu Europas globaler Stärke beitragen? Ich bin sicher, das würde es.« Selenskyj hatte im November beim G20-Gipfel einen Zehn-Punkte-Plan mit Bedingungen für einen Frieden mit Russland vorgestellt. Dazu zählen ein vollständiger Abzug russischer Truppen von ukrainischem Territorium und Reparationszahlungen. Im Dezember schlug Selenskyj ein Gipfeltreffen dazu vor, nun konkretisierte er diese Idee.

Humanitäre Lage

Die EU will sich für die Rückkehr der mutmaßlich von Russland entführten ukrainischen Kinder einsetzen. Dazu solle es demnächst eine internationale Konferenz geben, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Brüssel an, ohne jedoch Ort oder Datum zu nennen. »Es ist eine schreckliche Erinnerung an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte, was dort geschieht, die Deportation von Kindern«, sagte von der Leyen.

»Das ist ein Kriegsverbrechen«, betonte sie. »Es rechtfertigt voll und ganz die vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellten Haftbefehle«, fügte sie hinzu. Bislang seien 16.200 ukrainische Kinder von Russland entführt worden, von denen lediglich 300 zurückgekehrt seien.