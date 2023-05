Russischer Angriffskrieg Selenskyj fordert mehr Kriegsgefangene, Medwedew fabuliert über Zerschlagung der Ukraine

Wie die russische Nachrichtenagentur RIA berichtet, könnte der Krieg nach Aussagen des russischen Ex-Präsidenten Dmitrij Medwedew Jahrzehnte dauern. Wie Medwedew gegenüber der Agentur erklärt, könnte es »drei Jahre Waffenstillstand geben, dann wieder zwei Jahre Konflikt und dann wird sich alles wieder wiederholen.« Der ehemalige Präsident und stellvertretender Vorsitzender von Putins Sicherheitsrat hat sich der Agentur zufolge im Rahmen eines Besuchs in Vietnam zum Thema geäußert.

Er lieferte auch gleich einen Vorschlag für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine – der allerdings hinreichend absurd ausfällt. In Medwedews Szenario würden westliche Regionen der Ukraine mehreren EU-Staaten zugeschlagen und die östlichen Russland, während die Einwohner der zentralen Gebiete für den Beitritt zu Russland stimmen. In Europa würde eine ukrainische Exil-Regierung gebildet, so Medwedew.

Wenn hingegen ein Teil der Ukraine der EU oder der Nato beitreten sollte, sei mit einem Wiederaufflammen der Kampfhandlungen zu rechnen, »mit der Gefahr, dass es schnell in einen vollwertigen dritten Weltkrieg übergehen kann«, behauptete der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin.

Humanitäre Lage

Russland droht das bestehende Getreideabkommen über den sicheren Export aus drei ukrainischen Schwarzmeerhäfen in Kriegszeiten, nicht über den 17. Juli hinaus verlängern zu wollen. Für ein Fortbestehen des Abkommens müssten erst bestimmte Forderungen erfüllt werden, wie das russische Außenministerium erklärt. Konkret handelt es sich dabei um die Wiederinbetriebnahme einer Pipeline, die russisches Ammoniak zum ukrainischen Schwarzmeerhafen Pivdennyi transportiert, sowie die Wiederanbindung der russischen Landwirtschaftsbank Rosselkhozbank an das internationale Zahlungsnetzwerk SWIFT.

Internationale Reaktionen

Die US-Regierung setzt den Landeschef der Privatarmee Wagner im afrikanischen Krisenstaat Mali, Iwan Maslow, auf ihre Sanktionsliste. »Die Präsenz der Wagner-Gruppe auf dem afrikanischen Kontinent ist eine destabilisierende Kraft für jedes Land, das den Einsatz der Ressourcen der Gruppe in seinem Hoheitsgebiet zulässt«, erklärte das US-Finanzministerium am Donnerstag in Washington zur Begründung. Maslow habe in Mali eng mit der Regierung zusammengearbeitet und auch Treffen zwischen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und anderen afrikanischen Regierungen organisiert.