Eine Sprecherin von US-Präsident Joe Biden äußerte sich in Washington skeptisch zu den von Russland versprochenen Lebensmittellieferungen. »Es liegt an Russland, zu zeigen, dass dies kein leeres Versprechen ist«, sagte Karine Jean-Pierre am Donnerstag. Sie verwies auch auf Äußerungen von Uno-Generalsekretär António Guterres, der zuvor gesagt hatte, dass eine Handvoll Spenden an einige Länder nicht die dramatischen Auswirkungen der Blockade von Getreidelieferungen über das Schwarze Meer korrigieren könnten.

Putin hatte in der vergangenen Woche das unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei geschlossene Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aufgekündigt. Das rief neue Verunsicherung auf den globalen Lebensmittelmärkten hervor. Die Ukraine gilt als wichtiger Exporteur unter anderem von Mais und Weizen und wirft Russland auch Diebstahl ihres Getreides etwa in den besetzten Gebieten vor.

Internationale Reaktionen

US-Präsident Joe Biden hat bei einem Treffen mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Washington die starke Haltung Italiens gegenüber der Ukraine gelobt. Sie sei stolz darauf, dass Italien zur Verteidigung des internationalen Rechts beigetragen habe, sagte Meloni. In einer gemeinsamen Erklärung versprechen die beiden Staats- und Regierungschefs zudem, die Ukraine so lange wie nötig weiter zu unterstützen.