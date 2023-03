Darüber habe er am Dienstag in Kiew mit Chefankläger Karim Khan vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gesprochen, sagte Selenskyj. Besondere Aufmerksamkeit habe man dabei den aus den besetzten ukrainischen Gebieten nach Russland gebrachten Kindern gewidmet. Kiew bezeichnet den Vorgang als »gewaltsame Verschleppung«.

Ein Vorgehen des Internationalen Strafgerichtshofs zum Beispiel gegen Kremlchef Wladimir Putin ist derzeit unter anderem deswegen nicht möglich, weil weder Russland noch die Ukraine Vertragspartner des Römischen Statuts als Rechtsgrundlage für diesen Gerichtshof sind. Kiew wirbt um internationale Unterstützung für ein Sondertribunal.

Das sagt Moskau

Der russische Präsident hat angeordnet, die Grenzen seines Landes besser überwachen zu lassen. Die Ankündigung kam während einer Ansprache in Moskau am Dienstag. Darin erwähnte Putin die jüngsten Vorfälle mit Drohnen auf russischem Gebiet nicht direkt. Der zeitliche Zusammenhang ist jedoch offensichtlich.

Am Montag und Dienstag war es an mehreren Orten in Russland zu Zwischenfällen mit Drohnen gekommen. Das russische Verteidigungsministerium meldete mehrere Abschüsse, regionale Beamte sprechen von Angriffen aus der Ukraine.