Außerdem wies Selenskyj erneut darauf hin, dass die Ukraine mehr moderne Waffen angesichts russischer Vorbereitungen für eine weitere Eskalation benötige. »Die freie Welt verfügt über alles, was benötigt wird, um die russische Aggression zu stoppen und dem Terror-Staat eine historische Niederlage zuzufügen«, sagte er in seiner abendlichen Ansprache.

Das sagt Moskau

Der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten hat die geplanten Schulungen von ukrainischen Soldaten in den USA kritisiert. »Die Entscheidung des US-Verteidigungsministeriums, einen Ausbildungskurs in Fort Sill in Oklahoma zu veranstalten, ist ein weiterer Beweis für die De-facto-Beteiligung Washingtons am Ukraine-Konflikt auf der Seite der Kiewer Naziverbrecher«, sagte Anatoli Antonow in einer von seiner Botschaft veröffentlichten Erklärung.

Antonow behauptete, das wahre Ziel der US-Regierung sei es, »Russland auf dem Schlachtfeld durch die Hände der Ukrainer so viel Schaden wie möglich zuzufügen«.

Internationale Reaktionen

Die USA wollen nach ihrer Zusage der Lieferung des Luftabwehrsystems Patriot an die Ukraine schnell mit der Schulung ukrainischer Soldaten beginnen. Die Einweisung werde »schon kommende Woche« auf der Militärbasis Fort Sill im US-Bundesstaat Oklahoma beginnen, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Dienstag. Geplant sei, »etwa 90 bis 100« Ukrainer darin auszubilden, das Abwehrsystem zu bedienen, instand- und aufrechtzuerhalten.

Die Ausbildung, die normalerweise mehrere Monate dauert, soll offenbar verkürzt werden. Washington hatte Kiew im Dezember die Lieferung eines Patriot-Luftabwehrsystems zugesagt. Später sagte auch Deutschland die Lieferung einer Patriot-Flugabwehrraketenbatterie zu.