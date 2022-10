Zudem beantragte Selenskyj die Aufnahme der ukrainischen Hafenstadt Odessa in die Welterbeliste der Unesco. »Wir müssen ein klares Signal aussenden, sodass die Welt nicht wegsieht, wenn unsere gemeinsame Geschichte, unsere gemeinsame Kultur, unser gemeinsames Erbe zerstört werden«, sagte Selenskyj am Dienstag in einer Videobotschaft an den Exekutivrat der Uno-Kulturorganisation. Der ukrainische Präsident warb für die Erhaltung des historischen Zentrums von Odessa. Die Hafenstadt sei eine »Quelle der Kultur für Millionen Menschen in verschiedenen Ländern«.

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow dankte US-Präsident Biden für vier zusätzliche Himars-Raketenwerfer (High Mobility Artillery Rocket System). »Himars-Zeit: Eine gute Zeit für die Ukrainer und eine schlechte Zeit für die Besatzer«, schreibt er nach der Ankunft der mobilen Mehrfachraketenwerfer auf Twitter. Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine während des Krieges bereits Sicherheitshilfen im Wert von mehr als 16,8 Milliarden Dollar bereitgestellt.

Das sagt Moskau

Russlands Präsident Putin hat sich im Konflikt um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja dialogbereit gegeben. Er sei »offen für einen Dialog« mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über das Kraftwerk Saporischschja, sagte der Kremlchef am Dienstag bei einem im russischen Staatsfernsehen übertragenen Treffen mit IAEA-Chef Rafael Grossi in St. Petersburg. Das im Süden der Ukraine gelegene Atomkraftwerk wird seit März von russischen Truppen kontrolliert.