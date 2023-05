»Wir werden ihn in die USA zurückschicken. Wir werden ihn in einen Sarg (mit) amerikanischer Flagge legen. Mit Respekt, weil er nicht in Großvaters Bett gestorben ist, sondern im Krieg«, sagte der Geschäftsmann, dessen paramilitärische Wagner-Gruppe in der umkämpften Stadt Bachmut an vorderster Front für Russland kämpft.

Die Angaben Prigoschins waren zunächst nicht von unabhängiger Seite zu überprüfen.

In einer am Dienstagabend von seinem Pressedienst veröffentlichten Mitteilung bekräftigte Prigoschin, dass er den Toten auf jeden Fall den US-Behörden übergeben werde. »Ich werde es besonders für die ›Washington Post‹ machen«, fügte er hinzu.

Die US-Zeitung hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass Prigoschin dem ukrainischen Geheimdienst angeboten habe, ihm Informationen über die Stellungen der russischen Armeeeinheiten zu liefern – im Gegenzug für einen Abzug der ukrainischen Truppen aus Bachmut. Prigoschin hatte diese Informationen am Montag als »lächerlich« zurückgewiesen.

Das sagt Kiew

Nach dem erneuten heftigen Raketenbeschuss auf die Ukraine hat sich Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seinen Unterstützern bedankt und den europäischen Zusammenhalt betont. »Russland bemüht sich sehr, seine Fähigkeit zu töten zu verbessern. Wir bemühen uns sehr, den Schutz unserer Bevölkerung zu verbessern. Und ich danke allen Ländern und Führern, die uns dabei helfen, unsere Luftverteidigung insgesamt zu verbessern. Wir zeigen, was unsere 100 Prozent bedeuten und was die Macht der freien Welt bedeutet«, sagte Selenskyj beim Europaratsgipfel in Reykjavik per Videoschalte.