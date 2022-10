Krieg in Osteuropa Russland nennt Lage seiner Streitkräfte »angespannt«, Cherson soll evakuiert werden

In ungewohnt klaren Worten beschreibt Russlands Militärführung die Lage an der Front. In der Stadt Cherson sollen sich Zivilisten in Sicherheit bringen. Und: Iran will mit Kiew über Kamikazedrohnen reden. Das geschah in der Nacht.