Vor dem Bund-Länder-Treffen hat die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl vor einer Krise bei der Unterbringung Geflüchteter in Deutschland gewarnt und mehr Unterstützung für die Kommunen gefordert. »Wir erleben aktuell eine Unterbringungskrise bei der Flüchtlingsaufnahme«, sagte Karl Kopp, Leiter der Europa-Abteilung, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bund und Länder müssten sich am Mittwoch darauf einigen, die Kommunen und Landkreise »viel stärker« finanziell zu unterstützen, forderte er. »Sie müssen in die Lage versetzt werden, dass sie schnell menschenwürdige Wohneinheiten, beispielsweise durch modulares Bauen, schaffen.«

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, forderte von Bund und Ländern einen Ausbau der Erstaufnahmeeinrichtungen. »Andernfalls kommen wir in eine sehr schwierige Lage, wenn Russland weiter die Infrastruktur in der Ukraine zerstört und die Zahl der Vertriebenen im Winter weiter ansteigt«, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es brauche zudem eine verbindliche Zusage, dass Bund und Länder den Kommunen »die Kosten für Unterbringung, Versorgung, zusätzliche Kita- und Schulplätze sowie die Integrationsarbeit dauerhaft vollständig finanzieren«, so Landsberg.

Internationale Reaktionen

Die USA haben vor möglichen iranischen Raketenlieferungen an Russland gewarnt. »Wir sind weiterhin besorgt über die Möglichkeit, dass der Iran Russland mit Boden-Boden-Raketen beliefern könnte«, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, am Dienstag. »Wir haben bislang nicht gesehen, dass sich das bestätigt, aber das ist eine Sorge, die wir haben.«

Iran sei mit der Lieferung von Drohnen an Russland bereits daran beteiligt, »unschuldige Ukrainer zu töten«, sagte Kirby weiter. »Das ist ein Regime in Teheran, das sich offen und freiwillig zum Komplizen beim Mord an unschuldigen ukrainischen Menschen auf ukrainischem Boden macht.«