Außerdem gibt es Medienberichte in den USA, wonach die Regierung in Washington der Ukraine das Patriot-Flugabwehrsystem liefern will. Das Luftverteidigungssystem Patriot (»Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target«) kann Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen oder Raketen auch in größerer Entfernung abwehren. Es würde Russlands Angriffe mit Raketen und Drohnen auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine erschweren.

In den aktuellen Berichten hieß es nun, die geplante Lieferung dieses Systems solle während eines möglichen Besuchs Selenskyjs in Washington bekannt gegeben werden.

Das sagt Kiew

Nach seinem Besuch in der Frontstadt Bachmut im Osten der Ukraine hat Präsident Selenskyj den Willen zur vollständigen Befreiung aller russisch besetzten Gebiete bekräftigt. »Wir werden alles Mögliche und Unmögliche, Erwartete und Unerwartete tun, damit unsere Helden alles haben, was sie brauchen, um zu gewinnen«, sagte Selenskyj am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Die Truppen sollten das erreichen, was »alle Ukrainer erwarten«.