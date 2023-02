Poljanski bezog sich auf einen Brief, den die Bundesrepublik, Schweden und Dänemark gemeinsam an den Weltsicherheitsrat gerichtet haben. Darin wird betont, dass Russland über die gemeinsamen Ermittlungen der drei Länder informiert wurde.

Die Vereinten Nationen haben angesichts verschiedener Schuldzuweisungen nach den Explosionen an den Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 zur Zurückhaltung aufgerufen. »Wir sollten alle unbegründeten Anschuldigungen vermeiden, die die bereits erhöhten Spannungen in der Region weiter eskalieren und möglicherweise die Suche nach der Wahrheit behindern könnten«, sagte die Uno-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, am Dienstag vor dem Uno-Sicherheitsrat. Die Vereinten Nationen könnten keine Behauptung bestätigen. Die Ergebnisse der laufenden nationalen Untersuchungen Deutschlands, Schwedens und Dänemarks müssten abgewartet werden.

Unterstützung für die Ukraine

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat der Ukraine bei einem Besuch in Kiew ihre rückhaltlose Unterstützung zugesichert. »Italien hat nicht die Absicht zu wanken«, sagte die ultrarechte Politikerin bei einer Pressekonferenz mit Präsident Selenskyj. Dieser übte scharfe Kritik an Melonis Bündnispartner Silvio Berlusconi, der mit prorussischen Äußerungen Zweifel an der Haltung des Nato-Mitglieds Italien gesät hatte.