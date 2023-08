Russland könnte nach Worten des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew die abtrünnigen georgischen Regionen Südossetien und Abchasien annektieren. »Die Idee, sich Russland anzuschließen, ist in Abchasien und Südossetien nach wie vor populär«, schrieb der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates in einem Artikel, der am frühen Mittwoch von der russischen Zeitung »Argumenty i Fakty« veröffentlicht wurde. »Sie könnte durchaus umgesetzt werden, wenn es gute Gründe dafür gibt«, so Medwedew.

Westliche Lieferungen an die Ukraine

Die Niederlande stellen der Ukraine tausend Ladegeräte für die Minenräumung zur Verfügung. »Es gibt eine Entscheidung, etwa tausend tragbare Ladegeräte für die Fernminenräumung zu liefern, die Durchgänge in künstlichen Barrieren schaffen können«, wird die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren auf der Website des ukrainischen Verteidigungsministeriums nach einem Treffen mit Verteidigungsminister Oleksij Resnikow in Kiew zitiert. »Wie ich weiß, stehen Sie jetzt vor dem Problem einer extrem dichten Verminung von Gebieten«, sagte sie.