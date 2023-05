Russischer Angriffskrieg Neuer Drohnenangriff in Belgorod, Moskau meldet Zwischenfall mit US-Bombern

Die am Vortag in die Grenzregion Belgorod eingedrungenen »nationalistischen« Gruppierungen seien durch einen »Anti-Terror-Einsatz« »aufgehalten und zerstört« worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Die am Montag in der Region eingeführten Anti-Terror-Regeln wurden nach Angaben des örtlichen Gouverneurs wieder aufgehoben. Ihm zufolge starb bei dem Angriff auch ein Zivilist. (Mehr zu der Lage in Belgorod erfahren Sie hier.)