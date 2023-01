Präsident Selenskyj kam in seiner Videoansprache auch auf die jüngste Entlassungswelle innerhalb seiner Regierung zu sprechen. Er verteidigte sie als notwendig. »Wir brauchen einen starken Staat«, sagte er. Die Entlassungen seien »notwendig für unsere Verteidigung – und es hilft unserer Annäherung an die europäischen Institutionen«.

Am Dienstag waren infolge eines mutmaßlichen Korruptionsskandals in der ukrainischen Armee mehrere Vize-Minister, Gouverneure und hochrangige Beamte zurückgetreten oder entlassen worden. Mehr darüber, wie Selenskyj seine Regierung umbaut – und warum – erfahren Sie hier.

Das sagt Moskau

Der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten hat auf Medienberichte reagiert, wonach die US-Regierung nun doch M1-Abrams-Panzer an die Ukraine liefern will. Ein solcher Schritt stelle eine »weitere eklatante Provokation« des Konflikts dar, heißt es in einer Stellungnahme des russischen Botschafters Anatoli Antonow auf Telegram. »Wenn die Vereinigten Staaten beschließen, Panzer zu liefern, dann kann man einen solchen Schritt definitiv nicht mit dem Argument der ›Verteidigungswaffen‹ rechtfertigen.« Es sei offensichtlich, dass die Regierung in Washington gezielt auf eine strategische Niederlage Russlands hinwirke.

Was in den vergangenen Stunden außerdem geschah

Bei einem Hilfseinsatz in der Ukraine sind zwei britische Staatsangehörige ums Leben gekommen. Dies teilte das Außenministerium in London unter Berufung auf die Angehörigen am Dienstagabend mit. Die beiden Männer waren demnach als zivile Hilfskräfte ins Kriegsgebiet gereist. Sie wurden seit mehr als zwei Wochen vermisst. Der Mitteilung zufolge wurden sie beim Versuch einer Evakuierung aus der Stadt Soledar getötet.

Medien in Neuseeland, wo einer der Männer lebte, zitierten eine Mitteilung seiner Eltern. Demnach wurde das Auto der beiden Männer von Artillerie getroffen, als sie eine ältere Frau in Sicherheit bringen wollten. Das Außenministerium hatte bereits Anfang Januar mitgeteilt, dass die Männer vermisst würden.

Vor rund zwei Wochen hatte die russische Söldnergruppe Wagner behauptet, die Leiche eines vermissten Briten samt Ausweis sowie die Dokumente eines zweiten britischen Staatsbürgers gefunden zu haben.