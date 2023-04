Die Ukraine hat am Dienstag alle Fahrten von Booten und Schiffen im Gebiet Cherson verboten. Die Anordnung diene der Sicherheit der Zivilbevölkerung und gelte vorerst bis zum Auslaufen des Kriegsrechts, hieß es in einer Mitteilung der Gebietsverwaltung. Ausnahmen gibt es nur für die Streitkräfte der Ukraine und Experten des Wasserschutzes. Die Region Cherson grenzt an das Schwarze Meer und wird durch den Fluss Dnipro geteilt.

Vor einer Woche hatten die russischen Besatzer in Henitschesk am Asowschen Meer eigenen Angaben nach über zwei Dutzend Motorboote für militärische Zwecke beschlagnahmt.