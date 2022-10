So erklärte der ukrainische Militärgouverneur der Region Cherson, Serhij Chlan, dass die tschetschenische Einheit nach ihrem Abzug aus der Stadt Cherson über den Fluss Dnipro in der Schule einer Ortschaft am anderen Flussufer stationiert worden sei. Die Männer hätten ihren Aufenthaltsort durch Fotos in sozialen Netzwerken selbst verraten. »Unsere Streitkräfte mussten nur noch draufhalten«, sagte Chlan. Er berichtete von mehr als 40 Toten und 60 Verschütteten.

Der berüchtigte Machthaber Kadyrow äußerte sich nicht zu dem Vorfall selbst.

Das sagt Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Deutschland für seine Hilfe gedankt. »Wir werden die Zusammenarbeit mit Deutschland verstärken«, sagte der 44-Jährige am Dienstag in seiner täglichen Videoansprache. Selenskyj ging darin stark auf den Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine ein.