Seit Oktober greift Russland die ukrainische Infrastruktur für die Energieversorgung immer wieder mit Raketen an. Die Gefahr weiterer Angriffe bleibe akut, warnte der ukrainische Generalstab am Dienstag in seinem Lagebericht.

Premierminister Denys Schmyhal hatte zuvor erklärt, dass die Ukraine die Silvesternacht ohne Notabschaltungen verbringen könne, wenn es keinen weiteren Beschuss gebe. Die Gefahr, dass das russische Militär erneut Objekte der Stromversorgung in der Ukraine ins Visier nehme, sei allerdings groß, räumte er ein.

Wirtschaftliche Konsequenzen

Russland reagiert auf den Ölpreisdeckel von EU, G7 und Australien für russisches Öl mit einem Verbot von Ölexporten in die betreffenden Länder. Staaten und Unternehmen, für die der als Reaktion auf die russische Offensive in der Ukraine beschlossene Ölpreisdeckel gilt, bekämen ab dem 1. Februar kein russisches Öl mehr, hieß es in einem am Dienstag von Präsident Wladimir Putin unterzeichneten Dekret. Die Anordnung gilt demnach bis zum 1. Juli.

»Die Lieferung von russischem Öl und russischen Ölprodukten an ausländische juristische Einheiten und andere Privatpersonen ist verboten, wenn die Verträge für diese Lieferungen direkt oder indirekt« den Preisdeckel anwenden, heißt es in dem Dekret. Nur Kremlchef Putin persönlich darf demnach entscheiden, das Verbot in Einzelfällen aufzuheben.