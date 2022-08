Sicherheitsratskreise bestätigten, dass die Ukrainer den Besuch Selenskyjs bei dem jährlichen Treffen Dutzender Staatsoberhäupter und Regierungschefs planten. Auf der vorläufigen Liste der Sprecherinnen und Sprecher für die Veranstaltung wird die Ukraine am zweiten Tag, dem 21. September, geführt – mit dem Zusatz »HS« für Staatsoberhaupt. Oft ändern sich diese Angaben allerdings noch.

Bei der ersten »Uno-Woche« nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wird erwartet, dass der diplomatische Fokus der Veranstaltung auf dem Krieg liegt. Mehr als 150 Staats- und Regierungschef haben sich angekündigt. Die Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten in der Riege mächtiger Staatschefs in New York sowie in der großen Halle der Vollversammlung dürfte während des Krieges signifikante symbolische Wirkung haben.