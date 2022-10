In einem Telefonat mit Präsident Selenskyj betonte US-Präsident Joe Biden demnach, dass die USA die völkerrechtswidrige Annexion von Teilen der Ostukraine durch Russland niemals anerkennen werden. Er versprach, der Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen die russische Aggression so lange wie nötig zu helfen.

Die Uno-Vollversammlung befasst sich am kommenden Montag in einer Dringlichkeitssitzung mit den Annexionen durch Russland. Die Sitzung in New York wurde von der Ukraine und Albanien beantragt. Nach Angaben von Diplomaten dürften sich die 193 Uno-Mitgliedstaaten bei der Dringlichkeitssitzung mit einer Resolution zum russischen Vorgehen in der Ukraine befassen.

Russland hatte am vergangenen Freitag im Uno-Sicherheitsrat eine Resolution zur Verurteilung der Annexion der ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja mit seinem Veto verhindert. Russland stimmte dabei als einziges der 15 Ratsmitglieder gegen den Entwurf, der die vorausgegangenen »Referenden« in der Ukraine für einen Anschluss an Moskau als »illegal« einstufte. Zehn Sicherheitsratsmitglieder stimmten für den Text, vier Staaten – China, Indien, Brasilien und Gabun – enthielten sich.

Nun wird sich die Uno-Vollversammlung, in der Russland kein Veto-Recht hat, mit dem Thema befassen. Derzeit wird ein neuer Resolutionsentwurf erarbeitet. Bei der Abstimmung soll sich zeigen, inwieweit Russland wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine und bezüglich der Annexionen der Regionen international isoliert ist.