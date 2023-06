»Darüber hinaus wird die von Menschen verursachte Katastrophe die Wasserversorgung von 31 Feldbewässerungssystemen in den Regionen Dnipropetrowsk, Cherson und Saporischschja zum Erliegen bringen«, so das Ministerium. »Die Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka wird dazu führen, dass sich die Felder im Süden der Ukraine bereits im nächsten Jahr in Wüsten verwandeln könnten«, hieß es weiter. Auch die Trinkwasserversorgung in besiedelten Gebieten sei betroffen. Zudem erwartet das Agrarministerium nach eigenen Angaben negative Folgen für die Fischerei.

Das sagt Moskau

Nach der Zerstörung des Staudamms will Russland Uno-Hilfskräfte nur dann auf das von Moskau kontrollierte Gebiet lassen, wenn sie über Russland dorthin reisen. »Sie weigern sich einfach, von der Russischen Föderation aus zu gehen«, sagte der russische Uno-Botschafter Wassili Nebensja vor einer Dringlichkeitssitzung des Uno-Sicherheitsrates in New York. Zugang sei den Hilfskräften »erlaubt, sofern sie aus dem richtigen Gebiet einreisen.« Nebensja ließ zudem durchblicken, dass er eine unabhängige Untersuchung zu den Hintergründen der Zerstörung befürworten würde.