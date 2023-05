Der 86-Jährige hatte am Wochenende den Metropoliten Hilarion von Budapest und Ungarn getroffen, der früher Leiter des Außenamtes des Moskauer Patriarchats und ein Vertrauter von Patriarch Kyrill war. »Sie können sich vorstellen, dass wir bei dem Treffen nicht über Rotkäppchen geredet haben, sondern über alles«, sagte Franziskus. Mit Kyrill, der den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verteidigt, will sich der Papst schon länger treffen.

Franziskus warb darum, diplomatische Beziehungen aufrechtzuerhalten und immer im Gespräch zu bleiben, um gemeinsam Wege zum Frieden zu suchen. »Ich denke, zu Frieden gelangt man, indem man Kanäle aufmacht. Frieden bekommt man nie, wenn man sich verschließt.«

Der Heilige Stuhl hatte sich seit Kriegsbeginn im Februar 2022 immer wieder als Vermittler angeboten. Große diplomatische Erfolge blieben bislang aber aus. Der Papst sagte, der Heilige Stuhl habe bereits bei Gefangenenaustauschen als Vermittler agiert und könnte dies nun auch tun im Zusammenhang mit der Rückführung ukrainischer Kinder, die nach Russland verschleppt wurden.

Sonstige Meldungen zum Thema

Am Abend des 13. Mai findet in diesem Jahr der Eurovision Song Contest (ESC) statt – und zwar in Großbritannien statt in der Ukraine. Die ukrainische Band Kalush Orchestra hatte 2022 den ESC gewonnen, daher hätte in diesem Jahr eigentlich die Ukraine den Wettbewerb ausrichten dürfen. Wegen des Kriegs wurde die Veranstaltung aber an Großbritannien vergeben, das mit Sänger Sam Ryder den zweiten Platz belegt hatte.

Aus Solidarität mit der Ukraine ruft nun eine Kampagne zum gemeinsamen Singen im Internet und im realen Leben auf: Chöre, Musiker und die Öffentlichkeit sollten den bekannten Song »With A Little Help From My Friends« der Beatles aufnehmen und hochladen, hieß es von HelpUkraineSong . Dies sei »die perfekte Möglichkeit«, dem Land angesichts des andauernden russischen Angriffskriegs Unterstützung auszudrücken, so die Organisatoren.

Am Mittag des 13. Mai soll im Museum of Liverpool ein »Flashmob« das Lied vortragen. Zeitgleich sind Aktionen an bekannten britischen Sehenswürdigkeiten wie dem Riesenrad London Eye geplant.