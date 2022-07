Seine Amtszeit werde formell »vermutlich in wenigen Wochen zu Ende gehen«, sagte Melnyk der Zeitung. Dann würden er und seine Familie in die Ukraine ausreisen. In seiner Zeit als Botschafter, also etwa seit Beginn des von Russland gesteuerten Krieges in der Ostukraine, habe er »andere Jobangebote abgelehnt«, um seine Mission in Deutschland weiterführen zu können.