Was in den vergangenen Stunden geschah

Russische Ingenieure haben mit dem Bau einer Wasserleitung von der russischen Rostov-Region in den Donbass begonnen. Das Projekt soll innerhalb weniger Monate fertiggestellt werden, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass. Im Betrieb sollten rund 300.000 Kubikmeter Wasser pro Tag transportiert werden können, hieß es weiter. Die Länge der Pipeline wird mit etwas 200 Kilometern angegeben. Im vergangenen Jahr hatte Russland die Regionen Luhansk und Donezk in die Russische Föderation aufgenommen. Vorhergegangen waren Scheinreferenden in den Regionen, die im Westen für scharfe Kritik sorgten. Der Vorgang war international als völkerrechtswidrig verurteilt worden. Die abtrünnigen Gebiete entsprechen zusammen grob der Fläche Portugals und machen 15 Prozent der Ukraine aus.

Das sagt Kiew

Vor dem Hintergrund des seit fast einem Jahr andauernden Kriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere westliche Sanktionen gegen Russland gefordert – etwa gegen dessen Atomenergie-Branche. »Es ist nicht einfach. Es gibt einen gewissen Widerstand«, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Sonntag. Es habe auch eine Zeit gegeben, in der andere Strafmaßnahmen gegen Russland schwierig erschienen, fügte er hinzu. »Jetzt gelten sie – zum Beispiel in Bezug auf Öl und Ölprodukte aus Russland.«