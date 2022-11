Nach dem Rückzug der russischen Armee haben die ukrainischen Streitkräfte im Süden des Landes nach eigenen Angaben bislang insgesamt 179 Orte zurückerobert. In den Gebieten Cherson und Mykolajiw sei in den vergangenen Tagen nordwestlich des Flusses Dnipro eine Fläche von rund 4500 Quadratkilometern befreit worden, meldete die ukrainische Agentur Unian am Sonntag unter Berufung auf das Einsatzkommando Süd.

Internationale Reaktionen

Die USA verhängen Sanktionen gegen 14 Personen und 28 Firmen und Organisationen. Washington sieht es als erwiesen an, dass diese versucht haben, den russischen Krieg in der Ukraine mit Militärtechnik zu unterstützen. Das erklärte US-Finanzministerin Janet Yellen am Rande des G20-Gipfels auf Bali. Demnach soll die offizielle Erklärung dazu am Montag folgen. »Das ist Teil eines größeren Maßnahmenpakets, um Russlands Kriegspläne zu durchkreuzen und dem Land die Ausrüstung zu verweigern, die es dafür braucht«, so Yellen. Details zu den Namen auf der Liste und den Herkunftsländern lieferte sie nicht. Gegen zahlreiche große Rüstungsunternehmen in Russland haben die USA bereits Sanktionen verhängt, US-Waffentechnik darf ebenfalls nicht mehr ins Land geliefert werden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hätte nach Ansicht von Kanzler Olaf Scholz zum Treffen der Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten auf Bali kommen sollen. »Es wäre gut gewesen, wenn Präsident Putin sich zum G20-Gipfel begeben hätte«, sagte Scholz am Sonntag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. »Dann hätte er sich allerdings all den Fragen und all der Kritik aussetzen müssen, die von vielen Ländern der Welt formuliert worden ist. Vermutlich ist er deshalb nicht da.« Er glaube nicht, dass sich Putin in letzter Minute anders entscheiden werde. Der russische Präsident will sich bei dem Treffen durch Außenminister Sergej Lawrow vertreten lassen.