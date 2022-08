Wegen des russischen Angriffskrieges waren monatelang alle Getreideexporte der Ukraine aus ihren Schwarzmeerhäfen blockiert. Das hatte zu einer globalen Lebensmittelkrise beigetragen . Im Juli einigten sich Russland, die Ukraine, die Türkei und die Uno auf ein Abkommen, um die Blockade zu überwinden.

Das sagt Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bevölkerung Russlands aufgerufen, ihre Stimme gegen den Krieg zu erheben. »Das Böse findet in einem solchen Maßstab statt, dass Schweigen einer Mitschuld gleichkommt«, sagte er am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache . »Wenn Sie die russische Staatsbürgerschaft haben und schweigen, bedeutet dies, dass Sie nicht kämpfen, was bedeutet, dass Sie das unterstützen«, sagte Selenskyj. Im Gegensatz zu früheren Appellen an die russische Bevölkerung sprach der Präsident sie nicht auf Russisch, sondern auf Ukrainisch an.