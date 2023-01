Außenministerin Annalena Baerbock will bei einem Besuch in Den Haag Möglichkeiten diskutieren, wie der russische Präsident wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden kann. Am Internationalen Strafgerichtshof in der niederländischen Stadt will die Grünenpolitikerin heute Vormittag zunächst dessen Präsidenten Piotr Hofmanski und anschließend Chefankläger Karim Khan treffen. Khan ermittelt bereits wegen der Lage in der Ukraine.

Baerbock wird außerdem eine Rede an der Haager Akademie für Völkerrecht halten. Am Nachmittag will sie bei getrennten Terminen auch mit Ministerpräsident Mark Rutte und ihrem Amtskollegen Wopke Hoekstra sprechen.