Der designierte Botschafter der Ukraine in Berlin, Oleksij Makejew, lobt Deutschland für die Unterstützung der Ukraine. »Die deutsche Bevölkerung unterstützt die Ukraine so stark, dass ich sicher bin, dass wir gemeinsam mit Deutschland und allen anderen europäischen Partnern den Krieg gewinnen werden! Je schneller, desto besser. Mein Team und ich in der Botschaft in Berlin werden jeden Tag einen enormen Beitrag zum Sieg leisten«, sagt Makejew, der am Montag in Berlin erwartet wird, der »Bild«-Zeitung. Sein Vorgänger Andrij Melnyk habe einen tollen Job gemacht. Er werde immer wieder auf dessen Expertise zurückkommen.

Das sagt Moskau

Rund acht Monate nach dem Einmarsch in die Ukraine will Russland trotz militärischer Rückschläge seine Kriegsziele unbeirrt weiterverfolgen. Die militärische »Operation« werde zu Ende gebracht, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Sonntag im Staatsfernsehen. Das werde zwar erschwert von der Hilfe westlicher Staaten für die Ukraine. Aber Russland habe genug Potenzial zur Fortsetzung des Einsatzes. Er sagte, die Nato sei »de facto« schon in den Konflikt involviert.