In seiner nächtlichen Videoansprache verkündete Selenskyj, dass weitere drei Millionen Menschen in der Ukraine wieder Zugang zu Strom hätten. »Plus sechs Millionen gestern. Das heißt, nach den Terroranschlägen am Freitag haben wir bereits Ergebnisse für neun Millionen unserer Leute«, sagte Selenskyj.

Das russische Militär greift seit einigen Wochen gezielt das energetische Versorgungsnetz der Ukraine mit Raketen und Marschflugkörpern an. Als Folge bricht in der Ukraine die Versorgung mit Strom, Wasser und Fernwärme immer wieder zusammen. Damit soll vor allem die Zivilbevölkerung in diesem Winter unter Druck gesetzt werden. Zuletzt startete Russland am Freitag einen Großangriff mit über 70 Projektilen, die unter anderem für schwere Schäden in Kiew sorgten.