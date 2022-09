Krieg in Osteuropa Selenskyj spricht von Ruhe vor dem Sturm, Biden attackiert »barbarischen« Putin

Kiew kündigt die nächste Militäroffensive an. First Lady Olena Selenska erweist in London der Queen die letzte Ehre. Der US-Präsident lobt die Ukraine: »Sie besiegen Russland.« Das geschah in der Nacht.