Das Militärkommando der Ukraine im Osten des Landes teilte mit, dass Luftabwehrsysteme in den frühen Morgenstunden des Montags neun iranische Shahed-Drohnen über den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja zerstört hätten.

Das sagt Kiew

Die Armeeführung erklärte zudem, »die russischen Besatzer« hätten »16 Mal mit Mehrfachraketenwerfern geschossen«. Diese Angriffe richteten sich demnach insbesondere gegen das Kinderkrankenhaus in der südukrainischen Stadt Cherson.

Präsident Selenskyj verurteilte die jüngsten russischen Drohnenangriffe auf Städte seines Landes in der Neujahrsnacht mit scharfen Worten. »Die russischen Terroristen waren bereits erbärmlich und sind auch so ins neue Jahr gestartet«, sagte Selenskyj am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache. Diese Angriffe könnten den Ukrainern nichts anhaben. »Unser Zusammengehörigkeitsgefühl, unsere Authentizität, das Leben selbst – all das steht so sehr im Kontrast zu der Angst, die in Russland vorherrscht.«