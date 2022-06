Krieg in Osteuropa Ukraine warnt vor Russlands Artillerie-Übermacht und verstärkten Angriffen – das geschah in der Nacht

Der Vorstandschef des Essener Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, rechnet nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine noch jahrelang mit hohen Gas- und Strompreisen. »Es wird vermutlich drei bis fünf Jahre dauern«, sagte er der »Süddeutschen Zeitung« zu den Energie-Engpässen in Deutschland. »Denn es braucht Zeit, bis neue Kapazitäten geschaffen sind und andere Staaten zusätzliche Energie liefern können.« Krebber begrüßte die Pläne von Wirtschaftsminister Habeck, Kohlekraftwerke wieder hochzufahren, um dadurch Erdgas zu sparen. »Überall, wo man auf andere Energieträger umstellen kann, sollte das erfolgen.«

Auch die EU-Kommission äußerte sich zum Krieg in Osteuropa. Demnach sind in der EU und insbesondere in Deutschland auf Grundlage der Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in den vergangenen Monaten deutlich mehr Vermögenswerte russischer Oligarchen beschlagnahmt worden. Der Wert eingefrorener Vermögen habe sich »nahezu verdoppelt von 6,7 Milliarden Euro im April auf aktuell etwas mehr als 12,5 Milliarden Euro«, sagte ein Sprecher der EU-Kommission der Zeitung »Welt«.

Demnach heißt es in Kreisen der EU-Kommission, der steile Anstieg der eingefrorenen Vermögen sei »maßgeblich« auf zahlreiche Vermögenswerte zurückzuführen, die in Deutschland ausfindig gemacht und gesperrt wurden. Derzeit seien die Vermögen von »mehr als 1100 Personen und Einrichtungen eingefroren«, sagte der EU-Kommission weiter.

