»Die Flugzeuge werden nicht stückweise übergeben, sondern in Einheiten. Eine Lufteinheit ist mindestens ein Geschwader, in unserem Fall sind es derzeit mehr als 12 Flugzeuge, bei unseren westlichen Partnern bis zu 18 Flugzeugen«, sagte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Ihnat am Sonntag im ukrainischen Fernsehen über Flugzeuge aus dem Westen. Auf diese Weise könnten der Ukraine »anfangs mehrere Dutzend Kampfjets zur Lösung anstehender Aufgaben« übergeben werden.

Das sagt Moskau

Die Verlegung von US-Kampfjets in die Ukraine wirft nach den Worten des russischen Botschafters in den Vereinigten Staaten die Frage nach einer Beteiligung der Nato an dem Konflikt auf. Auch werde jeder ukrainische Angriff auf die Krim als Angriff auf Russland betrachtet werden, schreibt Anatoli Antonow auf dem Telegram-Kanal der Botschaft in Washington. »Es ist wichtig, dass die Vereinigten Staaten die russische Reaktion darauf genau kennen«, drohte er.

Russland kritisierte zudem die Beschlüsse des G7-Gipfels der führenden demokratischen Industrienationen am Wochenende in Hiroshima. Dessen wichtigstes Ergebnis sei eine »Ansammlung von Erklärungen, die mit Passagen antirussischen und antichinesischen Charakters angefüllt sind«, hieß es in Moskau in einer Mitteilung des Außenministeriums. Die Entscheidungen der Siebener-Gruppe (USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Italien, Japan und Deutschland) zielten auf die Vertiefung der Trennlinien in der internationalen Politik.