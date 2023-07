Selenskyj fand am Sonntagabend auch lobende Worte für Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und die schnelle Reaktion des neuen Nato-Ukraine-Rats. Stoltenberg berief auf Bitten der Ukraine für Mittwoch ein Treffen des neuen Rats ein. Diese neue Struktur zur Zusammenarbeit der Nato und der Ukraine wurde beim jüngsten Nato-Gipfel in Vilnius etabliert.

Das sagt Moskau zum Getreidestreit

Wenige Tage nach dem Stopp des Getreideabkommens durch Moskau hat der russische Präsident Putin erklärt, Russland sei bereit, ukrainische Getreidelieferungen zu ersetzen. »Ich möchte versichern, dass unser Land in der Lage ist, ukrainisches Getreide sowohl auf kommerzieller als auch auf unentgeltlicher Grundlage zu ersetzen, zumal wir in diesem Jahr eine weitere Rekordernte erwarten«, schrieb Putin in einem Artikel für afrikanische Medien anlässlich eines bevorstehenden Russland-Afrika-Gipfels im russischen St. Petersburg ab Donnerstag. Der Artikel wurde auf der Webseite des Kremls veröffentlicht.

Trotz der vom Westen verhängten Sanktionen werde Russland weiterhin »energisch« an den Lieferungen von Getreide, Nahrung und Düngemittel an afrikanische Länder arbeiten, hieß es weiter. 2022 habe Russland 11,5 Millionen Tonnen Getreide nach Afrika exportiert, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fast zehn Millionen Tonnen. »Und das trotz der gegen unsere Exporte eingeführten Sanktionen, die die Ausfuhr russischer Lebensmittel in die Entwicklungsländer tatsächlich bedeutend erschweren«, fuhr Putin fort.