Langfristig werde es wichtig sein, »dass private Geldgeber und Unternehmen in den Wiederaufbau der Ukraine investieren«, schreiben Von der Leyen und Scholz. Der EU falle dabei eine besondere Rolle zu, weil die Ukraine Beitrittskandidat sei: »Der Weg des Wiederaufbaus ist daher auch der Pfad der Ukraine in die Europäische Union.«

Beide Politiker betonten: »Die Unterstützung der Ukraine ist nicht nur richtig, sie liegt auch in unserem ureigenen Interesse.« Denn die Ukraine kämpfe nicht nur um ihre eigene Souveränität: »Die Ukraine verteidigt auch die internationale regelbasierte Ordnung, die Grundlage unseres friedlichen Zusammenlebens und des Wohlstands weltweit.« Von der Leyen und Scholz hoben hervor: »Wenn wir die Ukraine unterstützen, bauen wir also an unserer Zukunft und der unseres gemeinsamen Europas.«

Die Ukraine hat durch den russischen Angriffskrieg etwa 90 Prozent ihrer Windkraft-Kapazitäten verloren. Bei Solarenergie betrage der Verlust 40 bis 50 Prozent, sagte Energieminister Herman Haluschtschenko am Sonntag im ukrainischen Fernsehen. Er machte keine Angaben, wie groß die installierten Kapazitäten waren. Die Ukraine habe die erneuerbaren Energien aber in den vergangenen Jahren stark ausgebaut, sagte er. Vor dem Krieg habe ihr Anteil zehn bis elf Prozent an der Energieproduktion betragen. Nach dem Krieg solle der Ausbau umso schneller fortgesetzt werden.

Was heute passiert

Beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin mit Spitzenvertretern beider Länder geht es um den Wiederaufbau der Ukraine. Die Konferenz wird von Bundeskanzler Scholz und dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal eröffnet. Erwartet wird außerdem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Aus der Ukraine werden mehrere Minister nach Berlin reisen oder online zugeschaltet, wie die Veranstalter bekanntgaben.