In den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine gehen die Scheinreferenden über einen Beitritt zu Russland weiter. Die Ukraine und der Westen sehen in den Zwangsabstimmungen einen Völkerrechtsbruch. Es wird erwartet, dass die Gebiete annektiert und womöglich schon am Freitag von Putin zu russischem Staatsgebiet erklärt werden.