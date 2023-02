Internationale Reaktionen

Die Streitkräfte der USA, Deutschlands und Polens wollen offenbar bald ein gemeinsames Manöver in Polen abhalten. Zwar wolle er dies »jetzt« noch nicht bestätigen, es gebe aber entsprechende Überlegungen, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Sonntagabend in der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin«.

Das wäre ein »sehr deutliches« Signal in das Nato-Bündnis hinein, aber auch an den russischen Präsidenten Wladimir Putin: »Diese Nato ist längst nicht so schwach, wie er geglaubt hat«, sagte Pistorius. »Sie ist viel stärker.« Zudem sei sie »viel einiger« als vor Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Für die Länder im Osten Europas und im Baltikum sei es zudem wichtig zu sehen, dass Deutschland und die USA zu ihrer Verpflichtung der Bündnisverteidigung stünden, sagte Pistorius.