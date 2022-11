Mehr als neun Monate nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs toben unter anderem in der ostukrainischen Region Donezk besonders heftige Kämpfe. Auch die kürzlich befreite Stadt Cherson im Süden wird von Russlands Armee immer wieder beschossen. Viele ukrainische Haushalte sind bei eisigen Temperaturen zeitweise oder sogar komplett ohne Heizung, Strom und Wasser.

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, wehrte sich gegen Vorwürfe von Präsident Selenskyj, nicht genug zum Schutz der Bürger angesichts von Energieausfällen und winterlichen Temperaturen zu tun. Es gebe 430 sogenannte Wärme-Zentren für die Kiewer, weitere Hundert seien geplant, falls sich die Lage weiter zuspitzen sollte, erklärte Klitschko. »Ich will nicht in politische Streitereien verwickelt werden«, schrieb er im Kurznachrichtendienst Telegram. »Das ist sinnlos. Ich habe Dinge in der Stadt zu erledigen.« Selenskyj hatte vergangene Woche moniert, ihn erreichten viele Klagen über die in der Hauptstadt ergriffenen Maßnahmen, angesichts der Schäden an der Infrastruktur.