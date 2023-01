In der Diskussion über eine Flugverbotszone über der Ukraine ging es im vergangenen Jahr darum, dass diese nur durchgesetzt werden könnte, wenn die Nato dazu eigene Kampfjets bereitstellen würde. Das lehnten Scholz und Biden ab. In der aktuellen Diskussion geht es aber darum, der Ukraine Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen, die dann von ukrainischen Piloten geflogen würden.

Die Ukraine fordert Kampfjets, die USA haben eine Lieferung nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken schloss die Lieferung von Kampfflugzeugen am Sonntag in der ARD nicht grundsätzlich aus.

Internationale Reaktionen

Der russische Präsident Wladimir Putin soll nach Angaben des britischen Ex-Premiers Boris Johnson kurz vor Kriegsbeginn persönliche Drohungen gegen diesen ausgesprochen haben. »Er hat mir irgendwann quasi gedroht und gesagt, ›Boris, ich will dir nicht wehtun, aber mit einer Rakete würde es nur eine Minute dauern‹ oder so ähnlich.« Das sagte Johnson der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge in einer BBC-Dokumentation mit dem Titel »Putin Vs the West«. Sie soll am Montag ausgestrahlt werden.

»Dem sehr entspannten Tonfall nach zu urteilen und der Gelassenheit, die er an den Tag zu legen schien, hat er wohl einfach mit meinen Versuchen gespielt, ihn zum Verhandeln zu bewegen«, sagte Johnson weiter. Wie andere westliche Regierungschefs hatte der damalige Premierminister kurz vor der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 versucht, Putin von seinem Kurs abzubringen. Während eines solchen »sehr langen« Telefonats sollen die Äußerungen gefallen sein.