In Kiew wurde Luftalarm ausgelöst. »Die Luftabwehr arbeitet in den Außenbezirken von Kiew«, teilte die Kiewer Militärverwaltung auf ihrem Telegram-Kanal kurz nach Mitternacht mit. »Bleibt in den Schutzräumen, bis der Luftangriffsalarm erlischt!«

Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete auf Telegram von fünf Verletzten in Kiew. Zwei davon seien von Trümmerteilen einer abgeschossenen Drohne getroffen worden, die auf ein zweistöckiges Gebäude im Stadtteil Swjatoschyn fielen, hieß es. Drei Menschen wurden demnach bei Explosionen im Stadtteil Solomjanskyj verletzt.

Das sagt Kiew

Die Welt muss nach Meinung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj »alle Fakten des russischen Terrors« gegen die Ukrainer erfahren. »Es ist wichtig, dass die Welt darüber spricht, was der terroristische Staat tut, und wie wir Leben schützen«, sagte Selenskyj am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache. Er sprach in diesem Zusammenhang von den ständigen russischen Artillerieangriffen auf Cherson oder Charkiw, ebenso wie »den Terror gegen Dörfer in den Grenzgebieten der Regionen Tschernihiw und Sumy, die Hölle in der Region Donezk«.