Putin hatte bereits am 25. März angekündigt, russische Nuklearwaffen in die verbündete Ex-Sowjetrepublik Belarus zu verlegen. Er begründete die angekündigte Stationierung der Waffen auch damit, dass die USA seit Jahren Atomwaffen in Europa, darunter in Deutschland, vorhielten. Der Westen hatte die Pläne heftig kritisiert.

Deutsche Waffen

Der Chef des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, hat Verluste von Deutschland gelieferter Waffen in der Ukraine eingeräumt. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) antwortete er auf die Frage, warum man so wenig über Verluste deutscher Waffensysteme höre: »Weil man nicht darüber spricht.« Auf die Nachfrage, ob es Verluste gebe, antwortete Papperger: »Im Leben gibt es immer Verluste.« Grundsätzlich hätten sich die in Deutschland entwickelten und produzierten Waffensysteme in der Ukraine bewährt. Die Rückmeldungen der Ukrainer seien positiv.