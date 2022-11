Deutschland habe »Führung gezeigt« mit der Lieferung des Raketenabwehrsystems Iris-T, sagte der Diplomat weiter, der seit Ende Oktober Botschafter in Deutschland ist. »Und diese Führungsrolle erwarten wir bei weiteren Waffensystemen.« In einem Interview mit den ARD-Tagesthemen sagte Makejew zudem am Freitag, er spüre jeden Tag, dass Deutschland hilfsbereit sei.

Makejew sprach sich auch dafür aus, Menschen aus Russland nicht mehr nach Deutschland zu lassen. »Andere Länder verwehren Russen die Einreise. Ich appelliere an die

Bundesregierung, das auch so zu machen«, sagte er. Er sprach in diesem Zusammenhang von einem »ernsten Sicherheitsrisiko«. »Die Russen, die nach Deutschland kommen, tun dies nicht aus Protest gegen den Krieg«, sagte der Diplomat. »Sie wollen nur nicht im Krieg sterben.«